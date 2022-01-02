إسرائيل تزيل المغرب من “اللائحة الحمراء”
هبة بريس _ الرباط
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن حدوث تغييرات في اللائحة الحمراء الخاصة بإيقاف الرحلات الجوية مع البلدان التي تعرف ارتفاعا في إصابات كورونا.
اللاىحة جاء فيها تحديث يتعلق بالمغرب حيث تمت ازاحته من اللائحة. الحمراء
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية إسرائيلية، فإن المراجعات التي قامت بها الهيئة الإسرائيلية المكلفة بدراسة وضعية البلدان وعدد الإصابات بها بالوباء، تقرر إزالة عدد من الدول التي كان قد تم إدارجها في الأسبوعين الماضيين، وعلى رأسها كل من المغرب وألمانيا وبلجيكا وإيرلندا والسويد والدانمارك.
وأعطت وزارة الصحة الإسرائيلية توصية بإضافة المغرب إلى الدول في اللائحة الحمراء ذات الخطر المرتفع بسبب عدوى كوفيد 19.
وأعطت الوزارة ذاتها، توصيتها بشأن عشر دول، هي المغرب والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا والمجر وكندا والبرتغال وسويسرا وتركيا
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المجموع 3 آراء
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19 تعليقات
لاندري هذآ الغموض والتناقذ معنا الأرقام باصابات كوفيد 19 كورونا في ارتفاع ساروخي … ولأن تقولون أن إسرائيل تزيل المغرب من اللائحة الحمراء هههههههههههه.
أصلا إسرائيل تريد مصلحتها فوق كل شيء….فتح الحدود الجوية معنا لا يهمها سوى مصلحتها…وهذا ما قامت به إزالة المغرب من اللائحة الحمراء هههههههههههه.
نعلم ان إسرائيل أول دولة توصلت بلقاح فايزر …وكورونا لازالت تنتشر وترتفع..فماهذا الغموض؟؟؟؟؟؟
كورونا حيرت العلماء بأكمله ولحد الآن لم تصل الى لقاح او أدوية تنهي الفيروس بصفة نهائية…..
المغرب لازال في مرحلة الخطورة وكيف تتم إسرائيل إزالته من اللائحة الحمراء هههههههههههه.
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي إسرائيل دائما معنا نحن نريد ازالتها هي وليس هي من تزيلنا من اللائحة الحمراء هههههههههههه.
إسرائيل مستعدة في اختراع النصب والتدمير والتخريب هذآ هو دورها في العالم…حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
متى إسرائيل تريد الخير للمسلمين.هل نسيتم ماذا فعلت في الشعب الفلسطين؟؟؟؟؟لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
أي مرجعيات تتحدث عنها هذه الدولة الإرهابية التي دمرت بالحروب الشعب الفلسطين ولأن تقولون أنها قامت إزالة المغرب من اللائحة الحمراء هههههههههههه.لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
إسرائيل تضحك على العالم بأكمله …هي من الفت سيناريو كوفيد 19 كورونا حتي قامت بغرسه في جسدنا باللقاحات المدمرة لاجسادنا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
أصبحنا أضحوكة عند إسرائيل تريد تحطيمنا بأي وجه كان. مستحيل تقوم بازالة المغرب من اللائحة الحمراء إلا وإن كان هناك مصلحة …….
إسرائيل تريد ان تعيشكم في الوهم الخيالي ….واعيد السيطرة على العالم بأكمله…… لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي
ما كفايا تمثيليات سياسية يا اسرائيل لقد اكتشفنا الاعيبك مع العالم ولأن تريدين ان تظهر للعالم بوجه بريئ…..
العالم الآن يعيش وضعية صعبة جدا وانتشار الوباء كوفيد 19 كورونا بسرعة وكيف يعقل لك أن تقوم بازالة المغرب من اللائحة الحمراء هههههههههههه.
لا تعيشوا الوهم الخيالي مع هذه الدولة الإرهابية المسلحة تريد السيطرة علينا …وتريد فتح الحدود الجوية بينا وبينهم….
أي دراسات قامت بها حولة الوضعية الوبائية … إنها دراسات خاطئة …المغرب في الأواني الأخيرة اصابات كوفيد 19 كورونا ارتفعت الأرقام ساروخية هههههههههههه.
دراسات فاشلة وخاطئة ومعطيات غير صحيحة… إنها لعبة سياسية تمثلونها أمام الرأي العام حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
لآ ندري ماذا تريد منا هذه الدولة …سيطرة نجحت فيها وووووووو فماذا تريدين منا الآن ……. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
إسرائيل مستعدة ان تقوم بكل شيء من أجل مصلحتها فقط …