إسرائيل تزيل المغرب من “اللائحة الحمراء”

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن حدوث تغييرات في اللائحة الحمراء الخاصة بإيقاف الرحلات الجوية مع البلدان التي تعرف ارتفاعا في إصابات كورونا.

اللاىحة جاء فيها تحديث يتعلق بالمغرب حيث تمت ازاحته من اللائحة. الحمراء

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية إسرائيلية، فإن المراجعات التي قامت بها الهيئة الإسرائيلية المكلفة بدراسة وضعية البلدان وعدد الإصابات بها بالوباء، تقرر إزالة عدد من الدول التي كان قد تم إدارجها في الأسبوعين الماضيين، وعلى رأسها كل من المغرب وألمانيا وبلجيكا وإيرلندا والسويد والدانمارك.

وأعطت وزارة الصحة الإسرائيلية توصية بإضافة المغرب إلى الدول في اللائحة الحمراء ذات الخطر المرتفع بسبب عدوى كوفيد 19.

وأعطت الوزارة ذاتها، توصيتها بشأن عشر دول، هي المغرب والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا والمجر وكندا والبرتغال وسويسرا وتركيا

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