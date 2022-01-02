إسرائيل تزيل المغرب من “اللائحة الحمراء”

2022-01-02 / 9:57 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن حدوث تغييرات في اللائحة الحمراء الخاصة بإيقاف الرحلات الجوية مع البلدان التي تعرف ارتفاعا في إصابات كورونا.

اللاىحة جاء فيها تحديث يتعلق بالمغرب حيث تمت ازاحته من اللائحة. الحمراء

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية إسرائيلية، فإن المراجعات التي قامت بها الهيئة الإسرائيلية المكلفة بدراسة وضعية البلدان وعدد الإصابات بها بالوباء، تقرر إزالة عدد من الدول التي كان قد تم إدارجها في الأسبوعين الماضيين، وعلى رأسها كل من المغرب وألمانيا وبلجيكا وإيرلندا والسويد والدانمارك.

وأعطت وزارة الصحة الإسرائيلية توصية بإضافة المغرب إلى الدول في اللائحة الحمراء ذات الخطر المرتفع بسبب عدوى كوفيد 19.

وأعطت الوزارة ذاتها، توصيتها بشأن عشر دول، هي المغرب والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا والمجر وكندا والبرتغال وسويسرا وتركيا

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‫19 تعليقات

  1. لاندري هذآ الغموض والتناقذ معنا الأرقام باصابات كوفيد 19 كورونا في ارتفاع ساروخي … ولأن تقولون أن إسرائيل تزيل المغرب من اللائحة الحمراء هههههههههههه.

  2. أصلا إسرائيل تريد مصلحتها فوق كل شيء….فتح الحدود الجوية معنا لا يهمها سوى مصلحتها…وهذا ما قامت به إزالة المغرب من اللائحة الحمراء هههههههههههه.

  9. أي مرجعيات تتحدث عنها هذه الدولة الإرهابية التي دمرت بالحروب الشعب الفلسطين ولأن تقولون أنها قامت إزالة المغرب من اللائحة الحمراء هههههههههههه.لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…

  10. إسرائيل تضحك على العالم بأكمله …هي من الفت سيناريو كوفيد 19 كورونا حتي قامت بغرسه في جسدنا باللقاحات المدمرة لاجسادنا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  11. أصبحنا أضحوكة عند إسرائيل تريد تحطيمنا بأي وجه كان. مستحيل تقوم بازالة المغرب من اللائحة الحمراء إلا وإن كان هناك مصلحة …….

  14. العالم الآن يعيش وضعية صعبة جدا وانتشار الوباء كوفيد 19 كورونا بسرعة وكيف يعقل لك أن تقوم بازالة المغرب من اللائحة الحمراء هههههههههههه.

  16. أي دراسات قامت بها حولة الوضعية الوبائية … إنها دراسات خاطئة …المغرب في الأواني الأخيرة اصابات كوفيد 19 كورونا ارتفعت الأرقام ساروخية هههههههههههه.

  18. لآ ندري ماذا تريد منا هذه الدولة …سيطرة نجحت فيها وووووووو فماذا تريدين منا الآن ……. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

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