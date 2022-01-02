المغرب يُجري مفاوضات مع اسرائيل لاقتناء نظام BARAK-8 الصاروخي

2022-01-02 / 9:28 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “Israel Defense” أن المغرب يُجري حاليا مفاوضات مباشرة مع شركة “IAI” الإسرائيلية التي تصنع الأسلحة، من أجل اقتناء النظام الصاروخي “براك 8″،

وتقول الصحيفة ان المغرب عبر عن رغبته في الحصول على هذا النظام الدفاعي الصاروخي الإسرائيلي

ويواصل المغرب تنفيذ مخططه التحديثي لترسانته العسكرية التي بدأها في السنوات الأخيرة،

وقد أكد مشروع قانون المالية لسنة 2022 استمرار المغرب في هذا النهج، بتخصيص ميزانية مالية ضخمة موجهة للقوات المسلحة الملكية.

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تعليق واحد

  1. تسلحوا فإنني فهمت ان النضام المعفن لا يفهم لغة الديبلوماسية. وارجوكم ان لا تربطوا علاقة به ولا تفتحوا الحدود حتى لو تدخلت أعز الدول عندنا .

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