جمعية حقوقية ..الزيادات في الأسعار استمرار لسياسة تكريس الفوارق

2022-01-02 / 8:29 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الزيادات في الأسعار من خلال قانون مالية 2022، تعكس استمرار سياسة تكريس الفوارق الاجتماعية وتغييب قواعد العدل والإنصاف.

واشارت الجمعية في بيان لها وجود فجوة بين الخطاب السياسي، الذي يروم النهوض بالقطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة، وبين ما تنطق به الإجراءات المعتمدة، وخاصة ما يتعلق بتجميد الأجور، والزيادات الخيالية في جميع المواد الاستهلاكية.

واعتبرت الجمعية أن ما جاء به قانون مالية 2022 من إجراءات، تدل على الاستمرارية في تكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتغييب لقواعد العدل والإنصاف، في تناقض صارخ مع ما يجري الترويج له عن تشكيل حكومة سمت نفسها “بالاجتماعية”.

وسجلت الجمعية استمرار نفس السياسات العمومية ونفس التوجهات، التي تتميز بتفويت الممتلكات العامة، لأصحاب النفوذ والفئات المهيمنة، والاستمرار في نهج سياسة خوصصة القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي الصحة والتعليم، بوصفها مجالات غير منتجة ومكلفة لميزانية الدولة، مقابل تشجيع القطاع الخاص، وتزويده بالامتيازات وتمتيعه بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية.

وأشار البيان في ذات الصدد إلى الاعتماد على الفئات المتوسطة والفقيرة في تمويل مداخيل الميزانية العامة، بحيث إن أكثر من 70% من الضريبة على الدخل تمول من جيوب الأجراء، وأن الضريبة على الاستهلاك تفوق 46 % من مجموع الموارد الضريبية، رغم أن هذه الشريحة من المجتمع هي الأقل استفادة من صرف النفقات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسرائيل تزيل المغرب من “اللائحة الحمراء”

إسرائيل تزيل المغرب من “اللائحة الحمراء”

2022-01-02 / 9:57 مساءً
Photo of حصيلة جديدة لعدد المطعمين ضد “كوفيد” في المغرب

حصيلة جديدة لعدد المطعمين ضد “كوفيد” في المغرب

2022-01-02 / 6:18 مساءً
Photo of جهة فاس مكناس: 13 منتجا محليا قابلا للتصديق

جهة فاس مكناس: 13 منتجا محليا قابلا للتصديق

2022-01-02 / 5:19 مساءً
Photo of تسجيل 1357 إصابة و4 وفيات بـ”كورونا”

تسجيل 1357 إصابة و4 وفيات بـ”كورونا”

2022-01-02 / 4:44 مساءً
Photo of قضية الناشط الإيغوري.. مُقررة أممية تشكر السلطات المغربية لعدم تسليم آيشان إلى الصين

قضية الناشط الإيغوري.. مُقررة أممية تشكر السلطات المغربية لعدم…

2022-01-02 / 4:35 مساءً
Photo of أهم المنجزات والمشاريع بإقليم تازة

أهم المنجزات والمشاريع بإقليم تازة

2022-01-02 / 3:44 مساءً
Photo of أكادير : بعد مجانية المرابد أصحاب البدلة ” الصفراء” يحتلون الشوارع والساحات

أكادير : بعد مجانية المرابد أصحاب البدلة ” الصفراء”…

2022-01-02 / 2:08 مساءً
Photo of مؤسسة مسار تختار 24شخصية من مدينة وجدة رافقهم التميز خلال العام 2021

مؤسسة مسار تختار 24شخصية من مدينة وجدة رافقهم التميز…

2022-01-02 / 12:09 مساءً
Photo of الONCF يعلن عن تشغيل جميع قطارات ‘البراق’ بالطاقة النظيفة

الONCF يعلن عن تشغيل جميع قطارات ‘البراق’ بالطاقة النظيفة

2022-01-02 / 11:05 صباحًا
Photo of طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-02 / 7:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق