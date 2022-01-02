الشارع الجزائري يغلي وتبون يضطر لإستحداث هيئة للتحري في مظاهر الثراء

هبة بريس _الرباط

اضطر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى استحداث، هيئة للتحري في مظاهر الثراء، وشدد على تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الصحف.

وترأس تبون اجتماعا دوريا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفية ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين مسؤوولين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية

وقالت صحف جزائرية ان الرئيس عبد المجيد تبون اضطر امام هول الفوارق الاجتماعية الىى استحداث هيئة لمراقبة الاموال والثراء الفاحش الي يظهر على بغض الشخصيات العمومية

وعلاقة بالموضوع ..طالب نشطاء بأن يعم مبدأ المحاسبة والمراقبة كل الاحهزة بما في ذلك جنرالات الجيش الذين لا يتوققون في نهب اموال الشعب وتحويلها صوب دول اخرى .

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