راهنت بـ80 سنتا.. وفازت بـ200 ألف يورو

2022-01-02 / 6:43 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

ربحت امرأة أربعينية أكثر من 200 ألف يورو، بأول أيام العام، في كازينو في فرنسا، بعدما راهنت بثمانين سنتًا فقط في آلة نقود، بحسب ما قال مدير الكازينو، الأحد.

وقال مدير كازينو سان مالو، ستيفان فيرني “إنها (السيدة) جديدة على المقامرة وآلات النقود، كانت في عطلة برفقة والدتها. فازت بـ209,715 يورو و20 سنتًا، والمبلغ هو ثاني أكبر ربح في الكازينو منذ فتح ماكينة النقود قبل 30 عامًا”.

وبعد رهان بقيمة ثمانين سنتًا، السبت، قرابة الساعة الخامسة مساء، ضاعفت آلة النقود الأرباح وزادت المكافآت، قبل أن يصل الربح إلى سقفه النهائي.

وأوضح فيرني: “غالبًا ما لا يدرك الناس ما حصلوا عليه. كانت متفاجئة قليلاً ، بقينا معها وقدمنا ​​لها كأسًا صغيرًا من الشمبانيا”، بحسب ما نقل موقع .ladepeche.fr

وفي العام 2011، كسب لاعب مبلغ 425 ألف يورو بعدما راهن بـ60 سنتًا في الصالة نفسها، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

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  2. إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

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