عملية تلقيح بالمغرب

حصيلة جديدة لعدد المطعمين ضد “كوفيد” في المغرب

2022-01-02 / 6:18 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لعدد الأشخاص الملقحين بالجرعة الأولى والثانية للقاح كوفيد 19 في المغرب إلى حدود اليوم.

وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بلغ إلى حدود اليوم، 24560942 شخصا.

وكشفت الوزارة المعنية عبر نشرتها اليومية المخصصة للرصد الوبائي، أن عدد من تلقوا الجرعة الثانية للقاح المضاد للفيروس، بلغ 22934272 شخصا.

بينما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثالثة من التلقيح 3005363 شخصا، إلى حدود اليوم الأحد 2 يناير 2022

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