موقع “تويتر” يحجب حساب نائبة جمهورية في الكونغرس الأمريكي

هبة بريس _ وكالات

حجب موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الحساب الشخصي لعضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري مارغوري تايلور غرين، نشرت معلومات مضللة حول فيروس كورونا.

وقال الموقع: “لقد حظرنا حساب غرين على موقعنا بشكل دائم بسبب الانتهاكات المتكررة لسياسة التضليل الخاصة بكورونا”.

وعلق “تويتر” في السابق حسابها لنشرها معلومات مضللة عن فيروس كورونا واللقاحات ضده، واصفا عددا من المواد التي نشرتها بأنها “مضللة”.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه “لا زال بإمكان غرين الوصول إلى حسابها الرسمي الخاص بالكونغرس والكتابة من خلاله”.

اشتهرت مارغوري تايلور جرين بترويجها لنظريات المؤامرة ومساءلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث قدمت مواد لعزل الرئيس إلى مجلس النواب بتهم “الفساد”، و”إساءة استخدام سلطته بالسماح لابنه هانتر بسحب الأموال من روسيا والصين عدوي الولايات المتحدة”.

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