الكويت توصي رعاياها بمغادرة بريطانيا

هبة بريس _ وكالات

أوصت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة الكويتيين بمغادرة بريطانيا والعودة للبلاد نظرا للارتفاع الحاد في إصابات متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا.

وأبدت السفارة في بيان أصدرته الأحد، مخاوفها من أن الارتفاع “غير المسبوق” في الإصابات الجديدة بـ”أوميكرون” قد يقود السلطات البريطانية إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.

وشددت السفارة في بيانها على “أهمية التزام المواطنين الكويتيين بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم”.

وارتفع عدد الإصابات اليومية بكورونا في بريطانيا إلى رقم قياسي بلغ 189 ألفا و846 إصابة يوم أمس.

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