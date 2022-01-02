جهة فاس مكناس: 13 منتجا محليا قابلا للتصديق

2022-01-02 / 5:19 مساءً
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تتوفر جهة فاس مكناس، ثاني قطب فلاحي على الصعيد الوطني، على 13 منتجا محليا قابلا للتصديق بعلامة الجودة، حسب المركز الجهوي للاستثمار.

وتشمل هذه المنتجات التي تتوزع بين مختلف عمالات وأقاليم الجهة، التين الجاف بتاونات، الكبار بمولاي ادريس زرهون، كرز عين اللوح، لوز أكنول وزيوت أوطاط الحاج.

كما تضم كبار فاس، زيوت المطا، عزابة ومولاي ادريس زرهون، خردل أكوراي، تفاح تافجيجت-صفرو، عسل صفرو وبولمان وتين الشعري.

وأشار المركز الجهوي للاستثمار الى ما تزخر به الجهة من تنوع قطاعات الحبوب والزراعات العلفية والأشجار المثمرة والزيتون والأعشاب العطرية والطبية وأنشطة تربية الماشية وانتاج الحليب.

كما سجل التحفيزات التي يستفيد منها القطاع الفلاحي في إطار صندوق التنمية الفلاحية من خلال تعبئة أزيد من 24 ألف هكتار لفائدة 191 مشروعا بأسعار جذابة.

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