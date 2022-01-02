ريال مدريد يبدأ 2022 بـ”سقطة كبيرة

2022-01-02 / 5:04 مساءً
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هبة بريس

حقق خيتافي، المتواضع، مفاجأة من العيار الثقيل، بإسقاطه جاره وضيفه العملاق ريال مدريد 1-صفر، الأحد، في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

والخسارة هي الأولى لريال مدريد في مختلف المسابقات منذ ثلاثة أشهر، وتحديدا منذ سقوطه إمام إسبانيول 1-2 في الثالث من أكتوبر الماضي. وقد خاض بعد هذه الخسارة 15 مباراة فاز في 13 منها وتعادل مرت

وبقي رصيد ريال مدريد 46 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق 8 نقاط عن أشبيلية، الذي يلتقي قادش الاثنين، ويملك مباراة أخرى مؤجلة.

ولم يخسر ريال مدريد سوى مرتين خارج ملعبه هذا الموسم، مقابل 8 انتصارات.ضضض

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