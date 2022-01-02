قضية الناشط الإيغوري.. مُقررة أممية تشكر السلطات المغربية لعدم تسليم آيشان إلى الصين

هبة بريس _ الرباط

عبرت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، عن “امتنانها للسلطات المغربية لأنها لم تسلم الناشط الإيغوري إدريس حسن أو آيشان إلى الصين”.

ودعت المقررة الأممية، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، السلطات المغربية “إلى عدم ترحيل الناشط الإيغوري إدريس حسن إلى الصين، حيث قد يواجه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب”.

و طالبت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش قبل ايام بعدم تسليم إدريس آيشان، الناشط الإيغوري، المعتقل شهر يوليو الماضي، على خلفية مذكرة للإنتربول، إلى سلطات بلاده.

ووجهت بوعياش، رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدعوه فيها إلى عدم تسليم الناشط الإيغوري، إلى الصين، تنفيذا لالتزامات المغرب باتفاقية مناهضة التعذيب.

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