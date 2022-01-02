بالهراوات والكلاب.. الشرطة تفرق المحتجين على قيود كورونا في أمستردام
تحدى الآلاف في العاصمة الهولندية أمستردام الحظر المفروض على التجمع وتظاهروا اليوم الأحد احتجاجا على إجراءات الحكومة لفرض تدابير الإغلاق.
وتجمع المتظاهرون في إحدى الساحات الرئيسية في أمستردام، قبل التوجه إلى أحد المتنزهات
ووقعت اشتباكات محدودة بين مجموعة من المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، خلال محاولة قوات الشرطة طرد المتظاهرين من ساحة المتحف تنفيذا لأوامر عمدة أمستردام فيمكي هالسيما.
وشاهد المراسلون الذين تواجدوا في موقع التظاهر اعتقال شخص واحد على الأقل، فيما أظهر مقطع فيديو متداول كلبا بوليسيا وهو ينهش ذراع أحد المتظاهرين لدى قيام الشرطة بتفريق المحتجين.
وحظرت الحكومة المحلية الاحتجاج، قائلة إن الشرطة لديها معلومات تشير على اعتزام عدد من المتظاهرين “القيام بأعمال عنف”.
أصدرت البلدية في وقت لاحق أمرا طارئا للأفراد بمغادرة ساحة المتحف، وقامت قوات مكافحة الشغب بإخلاء المنطقة، ما دفع المتظاهرين للجوء إلى الشوارع القريبة.
ورفع بعض المشاركين لافتة كتب عليها “قمع أقل.. مزيدا من العناية” بالقرب من متحف فان خوخ، مطالبين بـ”السيطرة على الوباء” من جهة و”الحرية” من جهة أخرى.
وشهدت المظاهرة تواجدا كثيفا للشرطة في الميدان وفي الشوارع المجاورة. وصنفت البلدية المنطقة كمنطقة مخاطر أمنية، مما يمنح الشرطة سلطة تفتيش الأشخاص بشكل وقائي.
21 تعليقات
لو حدث هذا عندنا لاقامت جمعيات الارتزاق الدنيا وفبركت الفيديوهات مدعية بالتضييق على الحريات حلال هناك حرام هنا .من الواد ليه كلشي راشق ليه
هناك تناقد كبير نلاحظ اكتضاض الناس في الشوارع والمتاجرة الكبرى في هولندا ولم يتم اغلاقها…
الدولة الهولاندية تعيش حياتها الطبيعية فلما هذآ التصرف التي قامت به الشرطة في امستردام على المحتجين….تصرف غير عقلاني….
كيف يتم منعهم الدخول الى هذه المساحة في امستردام على العلم أنهم يعيشون وضعية طبيعية كأن كورونا غير موجودة….
إنها مجرد لعبة سياسية تسيطر على العالم بأكمله فكيف يمنع لهم بالدخول شيء غريب جدآ وتناقد…
شعوب يدافعون بكل جرأة على كرامتهم وحريتهم…..لوقام الشعب المغربي بهذه الاحتجاجات لكان الكل في الزنزانة هههههههههههه.
هناك غموض وراء ذالك …لماذا لا يمنعونهم بالتجموعات في المتاجر الكبرى في الحفلات ماذا تفسرون ذالك….خطة طاكتيكية سياسية تسيطر على العالم هههههههههههه.
كل هذه البروتوكولات من أجل الجرعة الثالتة هههههههههههه.
ربما فعالية هذه اللقاحات غير نافعة لها اضرار جانبية ضارة بالصحة هي المسبب الرئيسي لهذه التظاهرات واحتجاجات وفوضى داخل امستردام. .. لأنهم يطالبون بحقوقهم وفضح اللجنات العلمية وراء ذالك…
الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه يردون السيطرة السياسية واجبار المواطنين على الجرعة الثالتة…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه اللعبة السياسية التي لم تنتهي بعد…
يجب على العالم بأكمله ان يقوموا بوقفات احتجاجية من أجل محاربة السيطرة علينا بقراراتهم …يد واحدة تجمعنا للحد من هذه المهزلة…..
ما كفايا تمثيليات سياسية تمثلونها أمام الرأي العام العالمي العالم بأكمله يريد الرجوع إلى الحياة الطبيعية كما كنا في السابق….
هذآ ماحصل في البلدان المتقدمة فماذا إذ حدث هذآ في المغرب هههههههههههه.
إنها مؤامرة تستهدف العالم بأكمله وذالك في انتشار الفيروس كوفيد 19 كورونا..من أجل تحطيم الإقتصاد السياحي والمعيشي في العالم…..
إن الدول احسوا بتلاعب السياسي أما العالم الثالث لازلا تحت السيطرة يتلاعبون به كما يشاؤون حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
إنهم أبطال أوروبا …تحدوا الأمن لاسترجاع حريتهم وكرامتهم…..
اظهروا للعالم بأكمله شجاعتهم من أجل كرامتهم وعدم السيطرة السياسية عليهم…
يريت المغرب يقوم بمثل هذه الاحتجاجات والمظاهرات من أجل كرامتهم وللحد من الابتزازات ….
عندنا في المغرب ماعدا الأوامر التنفيذية وسلب الحقوق المعصومة واللقاحات الغير النافعة وفرضها على المواطن اوسلب منه الحقوق …ل.انه فرق كبير بينا وبينهم … لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.