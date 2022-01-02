أهم المنجزات والمشاريع بإقليم تازة

ع محياوي _ هبة بريس

عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتازة، ٱخر أسبوع من نهاية سنة2021, اجتماعا تمحور حول تتبع إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة (2019-2021) على مستوى الإقليم.

هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم تازة،مصطفى المعزة، بحضور أعضاء اللجنة، تم استعراض من خلاله منجزات مشاريع المرحلة الثالثة من المبادرة، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع المتعثرة.

وخصص هذا الاجتماع، لعرض وضعية تقدم تنفيذ مشاريع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2019-2021.

كما تم خلال هذا الاجتماع دارسة برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا بما مجموعه 15 مشروعا بلغت نسبة الأشغال بها 100 بالمائة ،بتكلفة مالية قدرت ب 28.100.781 درهم ، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة ب60 مشروعا تم إنجاز 39 منها بتكلفة مالية قدرت ب 15.756.826 درهم ،وكذلك برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ب 6 مشاريع تم إنجاز 5 منها بتكلفة مالية بلغت 6.855.534 درهم ، وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ب 175 مشروعا تم إنجاز 117 مشروعا بتكلفة مالية بلغت 88.287.499 درهم .

من جهته، ألقى رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تازة،عبدالكريم بوحوت،عرضا معززا بالأرقام ، أبرز من خلاله الإنجازات التي تم تحقيقها بالعمالة في إطار تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، عبر التركيز على الجهد المبذول في مجال النهوض بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وتعميم الولوج إلى التعليم الأولي بالوسط القروي، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

وبشأن الإدماج السوسيو اقتصادي للسجناء السابقين فقد استفاذ من البرنامج 16 مستفيذ، كما تم بناء مراكز الاستقبال بتاهلة وتهيئة وتأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية الخاصة باستقبال الأشخاص في وضعية هشاشة منها مركز تصفية الدم ومصلحة الطب النفسي بتازة ، بالإضافة إلى دعم الجمعيات المسيرة لمراكز الاستقبال عبر توفير وسائل النقل همت حافلتين للنقل المدرسي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة وحافلتين لنقل المرضى المصابين بالقصور الكلوي.

كما أشار ذات المسؤول، إلى برنامج التنيمة البشرية في شقها المتعلق بصحة وتغدية الأم والطفل، حيث بلغت تلك المشاريع ما مجموعه 27 مشروعا تمحورت حول بناء وتأهيل وتجهيز دور الأمومة (20) بتكلفة مالية قدرت ب 5.269.498 درهم همت 2878 مستفيدة، واقتناء التجهيزات الطبية وشبه الطبية بتلكفة مالية تقدر ب 1.848.672 درهم استفاذ منها 71.108 شخص ، أما الوحدات الطبية المتنقلة فقد بلغ عددها أربعة مشاريع بتكلفة مالية بلغت 1.140.300 درهم همت 7940 مستفيذ.

أما محور دعم إنشاء وتطوير مشاريع الإدماج الاقتصادي للشباب (منصة الشباب) همت 900 مستفيذة ومستفيذ ،شملت جانب التهيئة والتجهيز والتسيير والتدبير والذي رصدت له غلاف مالي قدر ب 3.080.710 درهم من صندوق التنمية البشرية .

تهيئة وتجهيز مقر لإنتاج الزربية الوراينية وتثمين منتجات الصوف بمركز جماعة الزراردة لفائدة 30 مستفيذة بتكلفة مالية بلغت 350.000 درهم، وتحليل سلاسل القيمة والمساعدة التقنية لاجل اظهار الأنشطة المدرة للدخل حسب مقاربة سلسلة الفرع بعمالة إقليم تازة حيث استفاذ من المشروع 20 مستفيذ بتكلفة مالية بلغت 300.000 درهم.

أما محور البنية التحتية ، فقد تم تزويد جماعات امسيلة ومطماطة ومكناسة الشرقية وكلدمان وتايناست والصميعة وباب بودير بالماء الصالح للشرب ل 7342 مستفيذة ومستفيذ بغلاف مالي ناهز 10.230.625 درهم، وتم كذلك اقتناء حافلتين للنقل المدرسي لكل من جماعتي الطايفة وتايناست، وبناء سكنين وظيفيين بجماعة الربع الفوقي وسيدي علي بورقبة ،وبناء طريق قروية بجماعة بني فتاح بتكلفة مالية بلغت 15.007.896 درهم وإعادة بناء المركز الصحي بباب مروج الذي خصصت له مبلغ مالي قدر ب 1.302.550 درهم دعم التمدرس.

هذه المشاريع التنموية التي تشهدها عمالة إقليم تازة، برأي عدد من المتتبعين والممارسين للشؤون المحلية والإقليمية تمت بمنظور التواصل والحوار والحكامة الجيدة لعامل الإقليم أحد الكفاءات العالية الذي أعطى الكثير لمدينة تازة منذ تعيينه على هذا الاقليم حسب متتبعي الرأي العام .

ويمكن اعتبار هذا المنحنى الذي وضعه عامل إقليم تازة خريطة طريق وإستراتيجية واضحة الأهداف والمعالم لتحقيق مزيد من التنمية تتمثل فعاليتها في انجاز بنك للمشاريع يشكل لا محالة خارطة طريق لمختلف الأطقم الجماعية بالإقليم مستقبلا لأجل مواصلة مشوار التنمية بالإقليم المبنية على استثمار الكفاءات الذاتية وتعبئة الشركاء لما يخدم تأهيل مسار الرقي والازدهار بإقليم تازة في شتى المجالات والميادين.

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