السعودية.. السجن 31 عاما وغرامة 152 مليون ريال لمدانين بغسل أموال

2022-01-02 / 1:55 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، الأحد، إدانة 6 متهمين في قضية غسيل أموال، وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا، ومصادرة الأموال المضبوطة، وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال (حوالي 40 مليون دولار أميركي)، تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.

وأوضح المصدر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن التحقيقات أثبتت تمكين المواطنين وافدين من مالكي كيانات تجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية، من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهم بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال؛ لتكون غطاءً في تحويل تلك الأموال غير المشروعة لخارج المملكة، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري، ليس موجودا على أرض الواقع، مما يعد فعلًا مجرمًا وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

وصدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نُسِب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.

ونوَّه المصدر بتضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلةً بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالأموال كافة.

وأكد أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة، وفق ما نقلت “واس”.

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