الموت يفجع فرح الفاسي في والدها

نجلاء مزيان: هبة بريس

غادر إلى دار البقاء والد الفنانة المغربية فرح الفاسي، صباح يومه الأحد بمدينة الدار البيضاء بعد معاناة طويلة مع المرض.

و أعلنت الفنانة المغربية خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي بموقع “انستقرام”، عبر نشرها صورة تجمعها بالراحل مرفوقة بالتعليق التالي:” ربي ارحم أبي تحت الأرض و يوم العرض”.

و أضافت قائلة:”يا رب مد له يد رحمتك كنت ألتجئ لحضنك عندما تضيق بي الدنيا ، يا من أشتاق إليه رحمك الله بقدر ما هزني وجع الحنين إليك، ربي اغفر لوالدي الحبيب ما تقدم من ذنبه و أنر قبره و وسع مضجعه”.

و اختتمت تدوينتها :”و اجعله يدخل جنتك من غير حساب و أمن لقائي به في جنات النعيم و في أحلام ليلي الطويل

إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ و كل شيء عنده أجل مسمى”.

و فور إعلانها الخبر تهاطلت عليها تعاليق المواساة و المؤازرة من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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