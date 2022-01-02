ليونيل ميسي

إصابة ميسي بفيروس كورونا

2022-01-02 / 1:21 مساءً
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحد، عن إصابه نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بفيروس كورونا المستجد.

كما كشف العملاق الباريسي عن إصابة ثلاثة لاعبين آخرين بالفيروس التاجي.

وأوضح النادي في بيان أن كلا من ميسي وخوان بيرنات وسيرجيو ريكو وناثان تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن النجوم الأربعة موجودون حاليا في العزل المنزلي، ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب، لحين التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

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