بنك المغرب: الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو والدولار الأمريكي

أفاد بنك المغرب، بأن الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو والدولار الأمريكي خلال الفترة ما بين 23 و29 دجنبر 2021.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية برسم سنة 2021، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية للمناقصة في سوق الصرف

وأشار إلى أنه في 24 دجنبر 2021، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب عند 330.2 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 4,3 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب، أنه ضخ ما مجموعه 76,2 مليار درهم، منها 32,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و22,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و21,2 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

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