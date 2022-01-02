بعثة المنتخب الوطني تسافر اليوم نحو الكاميرون

2022-01-02 / 12:32 مساءً
1
هبة

تسافر بعثة المنتخب الوطني المغربي، اليوم الأحد، إلى الديار الكاميرونية، تمهيدا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وخاضت العناصر الوطنية عشية أمس السبت حصتها التدريبية الأخيرة بمركب محمد السادس بالرباط، قبل شد الرحال صوب الكاميرون

وسيسافر المنتخب الوطني إلى الكاميرون بدون بعض من لاعبيه، الذين سيلتحقون بالبعثة بعد ساعات، على غرار رومان سايس وياسين بونو ويوسف النصيري ومنير الحدادي.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ريال مدريد يبدأ 2022 بـ”سقطة كبيرة

ريال مدريد يبدأ 2022 بـ”سقطة كبيرة

2022-01-02 / 5:04 مساءً
Photo of إصابة ميسي بفيروس كورونا

إصابة ميسي بفيروس كورونا

2022-01-02 / 1:21 مساءً
Photo of المنتخب الوطني يخوض حصته الأخيرة قبل السفر إلى الكاميرون

المنتخب الوطني يخوض حصته الأخيرة قبل السفر إلى الكاميرون

2022-01-01 / 9:56 مساءً
Photo of مواجهة الجيش الملكي تحسم مصير فيلموتس مع الرجاء الرياضي

مواجهة الجيش الملكي تحسم مصير فيلموتس مع الرجاء الرياضي

2022-01-01 / 8:41 مساءً
Photo of الكاف يعتمد خريطة المغرب كاملة في كأس إفريقيا

الكاف يعتمد خريطة المغرب كاملة في كأس إفريقيا

2022-01-01 / 10:56 صباحًا
Photo of وفد وزاري يزور المنتخب الوطني قبل السفر إلى الكاميرون

وفد وزاري يزور المنتخب الوطني قبل السفر إلى الكاميرون

2021-12-31 / 8:14 مساءً
Photo of رغم اعتراض الجزائر.. المغرب يؤكد تنظيم بطولة رياضية

رغم اعتراض الجزائر.. المغرب يؤكد تنظيم بطولة رياضية

2021-12-31 / 6:34 مساءً
Photo of “كورونا” تؤخر التحاق بانون بالمنتخب الوطني

“كورونا” تؤخر التحاق بانون بالمنتخب الوطني

2021-12-31 / 2:30 مساءً
Photo of لقجع: “الزلزولي هو الذي قرر عدم اللعب مع المغرب في كأس إفريقيا”

لقجع: “الزلزولي هو الذي قرر عدم اللعب مع المغرب…

2021-12-31 / 11:20 صباحًا
Photo of كأس افريقيا للأمم.. خاليلوزيتش يستدعي التكناوتي و التيسودالي

كأس افريقيا للأمم.. خاليلوزيتش يستدعي التكناوتي و التيسودالي

2021-12-31 / 9:09 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق