بعثة المنتخب الوطني تسافر اليوم نحو الكاميرون

هبة

تسافر بعثة المنتخب الوطني المغربي، اليوم الأحد، إلى الديار الكاميرونية، تمهيدا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وخاضت العناصر الوطنية عشية أمس السبت حصتها التدريبية الأخيرة بمركب محمد السادس بالرباط، قبل شد الرحال صوب الكاميرون

وسيسافر المنتخب الوطني إلى الكاميرون بدون بعض من لاعبيه، الذين سيلتحقون بالبعثة بعد ساعات، على غرار رومان سايس وياسين بونو ويوسف النصيري ومنير الحدادي.

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