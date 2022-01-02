مؤسسة مسار تختار 24شخصية من مدينة وجدة رافقهم التميز خلال العام 2021

2022-01-02 / 12:09 مساءً
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عرفت سنة2021 هبوب رياح التميّز على شخصيات وجدية ، ممكّنة البعض من فرض التواجد على أعالي المستويات، كما جعلت آخرين يحضرون ضمن لحظات قويّة من مساراتهم إما من خلال أعمالهم وجوائزهم.

عند نهاية كل سنة و في نسختها السابعة ، دأبت مؤسسة مسار و بشراكة مع جمعية الشرق للصحافة و الاعلام على انتقاء أهم الشخصيات التي بصمت السنة في مجالات مختلفة (سياسية، اجتماعية، اقتصادية إعلامية أو فنية… إلخ) وذلك اعتبارا لأدائها المتميز في مجالات اشتغالها.اختيار شخصية السنة هو تقليد سنوي، دلالته أكبر من أن تكون مجرد لقب، فهي مناسبة تقوم فيها مؤسسة مسار باستحضار الدور الريادي للشخصيات التي وقع عليها الاختيار، والتطرق إلى منجزاتها التي بصمت الساحة المنطقة في مجال اشتغالها، نظرا لعملها الجاد وتضحياتها الجسام وأدائها المسؤول.

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