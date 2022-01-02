إسرائيل.. مخاوف من سوق سوداء مزدهرة لدواء كورونا

2022-01-02 / 11:40 صباحًا
0
هبة بريس _ وكالات

أبدى المسؤولون الإسرائيليون مخاوف جادة من وصول دواء فايزر الجديد المخصص لعلاج مرضى كوفيد-19 للسوق السوداء.

وفقا لتقرير للقناة 12 ونقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن السلطات الصحية تخشى أن يقرر بعض المرضى بيعه على الإنترنت أو عبر وسائل أخرى لمن يدفع سعرا أعلى بدلا من تناوله.

وقال مسؤول كبير للقناة 12 إنها “مسألة وقت فقط حتى تكون هناك سوق سوداء للأدوية هنا. الظروف مثالية لذلك”.

وهذا العلاج التي تسوقه فايزر باسم “باكسلوفيد”، هو عبارة عن حبتين تؤخذان مرتين يوميا لمدة خمسة أيام من تاريخ تشخيص المرض، ولخمسة أيام بعد ظهور الأعراض.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السعودية.. السجن 31 عاما وغرامة 152 مليون ريال لمدانين بغسل أموال

السعودية.. السجن 31 عاما وغرامة 152 مليون ريال لمدانين…

2022-01-02 / 1:55 مساءً
Photo of بعد تبادل إطلاق صواريخ.. مصر تتوسط للتهدئة بين إسرائيل وغزة

بعد تبادل إطلاق صواريخ.. مصر تتوسط للتهدئة بين إسرائيل…

2022-01-02 / 1:01 مساءً
Photo of توتر في السودان مع الاستعداد لـ”مليونية الشهداء”

توتر في السودان مع الاستعداد لـ”مليونية الشهداء”

2022-01-02 / 11:16 صباحًا
Photo of أزرو.. العثور على متقاعد جثة هامدة بمنزله

أزرو.. العثور على متقاعد جثة هامدة بمنزله

2022-01-02 / 10:14 صباحًا
Photo of فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا

فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا

2022-01-02 / 9:55 صباحًا
Photo of الامارات تمنع مواطنيها غير الملقحين من السفر

الامارات تمنع مواطنيها غير الملقحين من السفر

2022-01-02 / 9:26 صباحًا
Photo of الصين : حريق تحت الأرض يسفر عن ضحايا

الصين : حريق تحت الأرض يسفر عن ضحايا

2022-01-02 / 9:08 صباحًا
Photo of رئيس الوزراء اليوناني: وباء كورونا سينتهي بمتحور “أوميكرون”

رئيس الوزراء اليوناني: وباء كورونا سينتهي بمتحور “أوميكرون”

2022-01-01 / 11:10 مساءً
Photo of بنك إسباني يحول 170 مليون دولار “هدايا” عن طريق الخطأ!

بنك إسباني يحول 170 مليون دولار “هدايا” عن طريق…

2022-01-01 / 9:54 مساءً
Photo of نقل الرئيس الموريتاني السابق إلى مستشفى أمراض القلب

نقل الرئيس الموريتاني السابق إلى مستشفى أمراض القلب

2022-01-01 / 9:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق