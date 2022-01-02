إسرائيل.. مخاوف من سوق سوداء مزدهرة لدواء كورونا

هبة بريس _ وكالات

أبدى المسؤولون الإسرائيليون مخاوف جادة من وصول دواء فايزر الجديد المخصص لعلاج مرضى كوفيد-19 للسوق السوداء.

وفقا لتقرير للقناة 12 ونقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن السلطات الصحية تخشى أن يقرر بعض المرضى بيعه على الإنترنت أو عبر وسائل أخرى لمن يدفع سعرا أعلى بدلا من تناوله.

وقال مسؤول كبير للقناة 12 إنها “مسألة وقت فقط حتى تكون هناك سوق سوداء للأدوية هنا. الظروف مثالية لذلك”.

وهذا العلاج التي تسوقه فايزر باسم “باكسلوفيد”، هو عبارة عن حبتين تؤخذان مرتين يوميا لمدة خمسة أيام من تاريخ تشخيص المرض، ولخمسة أيام بعد ظهور الأعراض.

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