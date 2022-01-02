لزرق، : الرهان بالنسبة إلى الائتلاف الحكومي هو بقاء التحالف الحكومي دون انفجار

هبة بريس _ الرباط

قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل في مدينة القنيطرة، رشيد لزرق ” أن الرهان الأساسي بالنسبة إلى الائتلاف الحكومي الحالي في عام 2022 هو على بقاء التحالف الحكومي دون انفجار واستمراره وتحصينه، خاصة أن هناك احتقاناً داخل حزب الاستقلال”

واضاف لزرق أن “المراقبين اعتادوا أن يفجر حزب الاستقلال الأغلبية الحكومية بعد انعقاد محطة المؤتمر الوطني مرتين، مع الأمين العام السابق للحزب عباس الفاسي في عهد حكومة التناوب التوافقي بقيادة الراحل عبد الرحمن اليوسفي، وتكرر الأمر مع الأمين العام السابق حميد شباط في عهد حكومة عبد الإله بنكيران الأولى”.

وتابع أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية رشيد لرزق إن “المشهد السياسي مقبل سنة 2022 على مؤتمرات حزبية ممكن أن تطيح آخر فلول الشعبوية _ يقول الاخير ل العربي الجديد _

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