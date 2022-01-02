الامارات تمنع مواطنيها غير الملقحين من السفر

هبة بريس _ وكالات

قررت دولة الامارات العربية المتحدة، أمس السبت، منع مواطنيها غير الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من السفر اعتبارا من 10 يناير الجاري.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، إنه تقرر بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث “منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتبارا من 10 يناير الجاري”.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي تماشيا مع رؤية الدولة في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19 وتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات في ظل الوضع الوبائي عالميا، وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني الدولة اعتبارا من 10 يناير الجاري.

وأكدت الوزارة على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من المواطنين الاماراتيين حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.

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