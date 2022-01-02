الامارات تمنع مواطنيها غير الملقحين من السفر

2022-01-02 / 9:26 صباحًا
0
هبة بريس _ وكالات

قررت دولة الامارات العربية المتحدة، أمس السبت، منع مواطنيها غير الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من السفر اعتبارا من 10 يناير الجاري.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، إنه تقرر بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث “منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتبارا من 10 يناير الجاري”.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي تماشيا مع رؤية الدولة في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19 وتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات في ظل الوضع الوبائي عالميا، وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني الدولة اعتبارا من 10 يناير الجاري.

وأكدت الوزارة على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من المواطنين الاماراتيين حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أزرو.. العثور على متقاعد جثة هامدة بمنزله

أزرو.. العثور على متقاعد جثة هامدة بمنزله

2022-01-02 / 10:14 صباحًا
Photo of فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا

فرنس برس: اندلاع حريق في مبنى برلمان جنوب أفريقيا

2022-01-02 / 9:55 صباحًا
Photo of الصين : حريق تحت الأرض يسفر عن ضحايا

الصين : حريق تحت الأرض يسفر عن ضحايا

2022-01-02 / 9:08 صباحًا
Photo of رئيس الوزراء اليوناني: وباء كورونا سينتهي بمتحور “أوميكرون”

رئيس الوزراء اليوناني: وباء كورونا سينتهي بمتحور “أوميكرون”

2022-01-01 / 11:10 مساءً
Photo of بنك إسباني يحول 170 مليون دولار “هدايا” عن طريق الخطأ!

بنك إسباني يحول 170 مليون دولار “هدايا” عن طريق…

2022-01-01 / 9:54 مساءً
Photo of نقل الرئيس الموريتاني السابق إلى مستشفى أمراض القلب

نقل الرئيس الموريتاني السابق إلى مستشفى أمراض القلب

2022-01-01 / 9:02 مساءً
Photo of مقتل 3 أشخاص في إطلاق للنار بولاية ميسيسيبي الأمريكية

مقتل 3 أشخاص في إطلاق للنار بولاية ميسيسيبي الأمريكية

2022-01-01 / 8:26 مساءً
Photo of هايتي.. مقتل 10 سجناء أثناء محاولتهم الهرب

هايتي.. مقتل 10 سجناء أثناء محاولتهم الهرب

2022-01-01 / 7:35 مساءً
Photo of بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق خلال أول يوم من العام 2022

بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق خلال أول…

2022-01-01 / 7:25 مساءً
Photo of بسبب تفشي كورونا بين طاقمها.. احتجاز سفينة سياحية بالبرتغال

بسبب تفشي كورونا بين طاقمها.. احتجاز سفينة سياحية بالبرتغال

2022-01-01 / 6:38 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق