أكادير : مداهمة محل ل ” التدليك” واعتقال 6 أشخاص بينهم نساء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” أن المصالح الأمنية بحي تالبورجت وسط المدينة، قد داهمت مساء اليوم السبت فاتح يناير ، محل للتدليك ” مصاج ” يشتبه تخصيصه لممارسة الدعارة .

المداهمة أسفرت عن اعتقال 6 أشخاص ضمنهم نساء ورجال، تم ضبطهم في حالة تلبس، بعد ورود معلومات عن تحول نشاط المحل من التدليك إلى ممارسة الدعارة.

وقد تمت إحالة الموقوفين من ضمنهم ” متزوجين ” على الشرطة القضائية من أجل استكمال باقي الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.

ويعود موضوع محلات الى الواجهة بعد عدة مداهمات انتهت في وقت سابق إلى محلات تدليك، التي تحولت الى اوكار الدعارة المنظمة، الى اشكالات قانونية حول التراخيص الممنوحة، وهل النساء التي تشتغل في هذه المحلات تتوفر على دبلومات المطلوبة في هذا التخصص، علما ان اغلب محلات التدليك بأكادير، تتوفر على رخص الاشتغال من الجهات المختصة.

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