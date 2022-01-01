بنك إسباني يحول 170 مليون دولار “هدايا” عن طريق الخطأ!

هبة بريس- وكالات

وزع فرع مصرف “سانتاندير” الإسباني في بريطانيا بالخطأ 130 مليون جنيه إسترليني (نحو 170 مليون دولار، 150 مليون يورو) في يوم عيد الميلاد، لكنه يعتزم استرداد هذه “الهدايا” غير المقصودة.

وأكد المصرف يوم الخميس (30 ديسمبر/كانون الأول 2021) في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، المعلومات التي نشرتها صحيفة “ذي تايمز” أن 75 ألف دفعة سددتها نحو ألفي مؤسسة تتعامل مع البنك تكررت في حسابات المستفيدين منها في 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري بسبب “مشكلة فنية”.

وطمأن “سانتاندير” زبائنه بالتأكيد أن الدفعات المكررة سُحبت مباشرة من أموال المصرف نفسه و”لم يدفع أي عميل من جيبه في أي وقت”، مشيراً إلى أنه يعمل بالتعاون “مع عدد من المصارف في كل أنحاء المملكة المتحدة على استرداد” المبالغ التي دفعت بالخطأ.

وشكّل موظفون في بعض الشركات المتعاملة مع “سانتاندير” أو مورّدون لها غالبية المستفيدين من هذه التحويلات المكررة، وهم حصلوا تالياً على رواتبهم أو مستحقاتهم مرتين.

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