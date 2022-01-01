بنكيران : ” لايمكن لمن تحطم أن ينهض بسرعة وأناباقي مابان ليا منعارض “

2022-01-01 / 9:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

طالب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من اخوانه في الحزب عدم التسرع في المعارضة، قائلا :” ..لذلك طلبت من الإخوان لكي لا يتسرعوا بالمعارضة، قلت لهم غير متزربوش، أنا مشي تنقول ليهم سكتوا، لا”.

وأضاف بنكيران في كلمة خلال اجتماع مع الكتاب الجهويين والإقليميين، اليوم السبت فاتخ يناير ، قائلا :” لايمكن لمن تحطم، أن ينهض بسرعة، تتقولوا ليا عارض، آش غادي نعارض؟، واش غادي نقول بعدا!؟، أنا باقي مبان ليا منعارض!؟، اللهم إلى بغتوني نهضر على “التقاشر”.

واسترسل بنكيران في القول :” كون السياسة مجال خطير لي بغا السلامة يمشي يبعد لدارو، ما كنا نعارضه وحقق لنا نتائج مهمة انتخابيا، مشي هو التقاشر أوالبولميك”.

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