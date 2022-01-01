“الجنس مقابل النقط “..جامعة عبد المالك السعدي تطلق رقما أخضرا للتبليغ عن التحرش والإبتزاز

هبة بريس - الرباط

أعلنت جامعة عبد الملك السعدي، عن اطلاق رقم هاتفي أخصر وبري إلكتروني من أجل التبليغ عن أي تحرش أو ابتزاز جنسي داخل الجامعة ، وذلك في أعقاب فضيحة مابات يعرف بقضية “الجنس مقابل النقط ” بجامعة سطات.

وبحسب إعلان لرئاسة الجامعة، فإنها تخبر جميع الطلبة والطالبات بأنها وضعت رهن إشارتهم بريدا إلكترونيا ورقما أخضرا، للتواصل والتبليغ عن جميع التجاوزات المرتبطة بالتحرش والابتزاز الجنسي داخل الفضاء الجامعي.

وأضاف ذات الإعلان، أن رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، تلتزم بالحفاظ عن سرية هوية الأشخاص المبلغين.

وقوبلت قضية “الجنس مقابل النقط ” بجامعة سطات باستهجان شديد على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب البعض بتطبيق عقوبات رادعة بشأنها.

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