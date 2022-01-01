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هايتي.. مقتل 10 سجناء أثناء محاولتهم الهرب

2022-01-01 / 7:35 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ذكرت مصادر إعلامية في هايتي أن ما لا يقل عن 10 سجناء لقوا مصرعهم خلال محاولتهم الفرار من سجن “كروا دي بوكيه” شرقي العاصمة بورت أو برنس.

وأشارت بوابة “هايتي 24” الإخبارية إلى أن “أربعة من الشرطة أصيبوا أثناء الحادث”.

وأوضحت المصادر أنه “تمت تصفية 8 مجرمين على الفور، فيما توفي اثنان آخران في المستشفى متأثرين بجراحهما”.

وتابعت: “أثناء محاولتهم الهرب أشعل السجناء النار في مطعم ومستودع السجن”.

وأعلنت السلطات السيطرة على الوضع وضبط أسلحة نارية لدى السجناء.

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