بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق خلال أول يوم من العام 2022

2022-01-01 / 7:25 مساءً
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هبة بريس - وكالات

سجّلت المملكة المتحدة الحرارة الأعلى على الإطلاق في اليوم الأول من العام، بحيث وصلت درجة الحرارة في العاصمة لندن إلى 16,2 مئوية، بحسب ما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية البريطانية.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية البريطانية عبر “تويتر” أنه “تمّ تسجيل 16,2 درجة مئوية في سانت جيمس بارك في وسط لندن”.

وسُجّل الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة يوم رأس السنة في 1916 حين بلغت 15,6 مئوية في كورنوول.

وعزت الأرصاد البريطانية تسجيل هذه الحرارة القياسية إلى “رياح شبه استوائية دافئة من جزر الأزور”.

غير أنها لفتت إلى أن الوضع لن يستمرّ على هذا النحو، مع وصول “رياح باردة من القطب الشمالي” خلال الأسبوع، “متسببةً بصقيع ليلا وبثلوج في بعض المناطق بحلول الثلثاء”.

إلى ذلك، سجلت المملكة المتحدة الجمعة أعلى درجة حرارة في ليلة رأس السنة مع 15,8 مئوية نهارًا في سومرست وما يصل إلى 16,5 درجة مساءً في بالا في شمال ويلز.

ويعود الرقم القياسي السابق إلى العام 2011 حين بلغت الحرارة 14,8 درجة مئوية في مدينة كولوين باي الساحلية في ويلز.

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