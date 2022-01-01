تبون يجترّ الوهم : “أطراف خارجية مسؤولة عن ندرة المواد الأساسية “
كعادته لم يفوت الرئيس الجزائري مناسبة رأس السنة الميلادية لتهنئة شعبه الذي يعاني ويكتم خوفا صدى القهر وأنين الجوع، ليجتر أسطوانته المشروخة بوقوف جهات خارجية وراء ندرة المواد الأساسية التي دفعت بالجزائريين الى الاصطفاف في طوابير الحليب والزيت.
تبون الذي تحركه الآلة العسكرية يمينا وشمالا ، لم يتسنى له الانتشاء بماوصفه حلاوة فوز منتخبه بكأس العرب التي أخرجها الكابرانات من قالبها الرياضي الى حقل الصراع السياسي الذي يؤرقهم ويخطف النوم من جفونهم ، لتطفو على السطح حقيقة الوضع الاجتماعي المزري الذي يعيشه الجزائريون في دولة النفط والغاز العاجزة عن توفير المواد الأساسية لشعبها عوض الرمي بالحجارة في مرمى الجيران واجترار وهم المؤامرة الخارجية التي جعلت الجزائر أضحوكة العالم .
تبون قال إن “التحديات الراهنة” تتسم بـ “تعقيدات صعوبات ومؤامرات زعزعة الاستقرار”، مشيرا في رسالة له للجزائريين بمناسبة حلول سنة 2022، إلى “محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية”، متناسيا ان المسؤولية الكبرى يتحملها نظامها الدكتاتوري الذي أنفق مقدرات الجزائريين على شراء الأسلحة ومرتزقة البوليساريو .
6 تعليقات
ههههههههههه الرئيس الكرتوني تبون مجرد دمية يلعب بها شنقريحة الصبياني المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها ولو كره الحاقدون
,سير بعدا حط ديك طوموبيل تصاوب كلها مكرجة. رئيس ولا في الثلاتينات
ما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون.الغلاء وشح المواد الاساسيه وشح المطر ياتي كله من الظلم والفساد وكثرة المعاصي.وهذا كله يتجلى في حكام الجزائر برئاسة كبرناتهم
النظام العسكري الدكتاتوري الجزائري يبرر فشله بالمؤامرة الخارجية. هذه الاسطوانة كررها مند الاستقلال، ولا تنطوي حتى على الأطفال الصغار. فهل الشعب الجزائري بكل هذا الغباء حتى يصدق؟
مع تطور و رسوخ فكرة أن المغرب هو وراء كل مٱسي الشعب الجزائري قد يظن البعض أن المغرب هو الذي ينصب حكام الجزائر حتى يكونوا عونا له لإفساد بلادهم سيما أن جل رؤساء الجزائر ترعرعوا في المغرب.
طبيعي ان يدافع عن من عينوه و يسيرونه و يبعد التهمة و يلقي بها خارج بلده .علم الاقتصاد لا يدخل في خانة الكبرانات