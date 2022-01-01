بنكيران : ” لشكر تسوّل مني منصبا وزاريا لكنه ذهب وغدرني “

2022-01-01 / 6:46 مساءً
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هبة بريس - الرباط

هاجم عبد الاله بنكيران ، الأمين العام لحزب العدالة والتننمية ، ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ، وذلك خلال كلمة له اليوم السبت فاتح يناير في لقاء مع الكتاب الجهويين والاقليميين .

ووصف بنكيران ، ادريس لشكر ب”البلطجي ” قائلا :”جاء عندي ادريس لشكر وكنت أريد أن أمنح لحزبه ثلاثة مقاعد وزارية، ولكن هناك من لوح له بمنفعة مع جهة مدعومة أو هكذا تخيل، فذهب وغدرني.. “.

وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قائلا :” إن كنتم تريدون أن يصل حزبكم إلى ما وصل إليه هذا الحزب، فقولوا لي سي عبد الإله الله يصبحك على خير، الباب التي أدخلتك أخرج منها، والله يعاونكوم”.

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