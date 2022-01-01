في رسالة رأس السنة الجديدة.. البابا يدعو للسلام

هبة بريس - وكالات

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دول العالم للسعي من أجل السلام وأن “نشمر عن سواعدنا” لبناء السلام، وذلك في رسالته السبت (الأول من يناير 2022) بمناسبة رأس السنة، معتبراً في الوقت نفسه أن العنف بحق النساء إهانة لله.

والبابا فرنسيس الذي يبدأ في مارس عامه التاسع رئيساً للكنيسة الكاثوليكية، وصف العنف بحق النساء بأنه “إهانة لله”، وذلك خلال قداس احتفالاً بعيد مريم العذراء في كاتدرائية القديس بطرس.

وتابع أن “الكنيسة أم.. الكنيسة امرأة. وبينما تمنح الأمهات الحياة وتحفظ النساء العالم، لنجتهد جميعا كي نعزز الأمهات ونحمي النساء”. وأضاف: “ما أكبر العنف الموجود ضد المرأة! كفى! إهانة المرأة هو إهانة للرب الذي اتخذ شكله الإنساني من امرأة”، على حد تعبيره.

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