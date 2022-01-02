طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، مع تكون صقيع محلي.

كما ستتشكل بعض السحب المنخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات جد خفيفة، خلال الليل والصباح، بكل من الواجهة المتوسطية و السواحل الشمالية. فيما ستكون الأجواء صحوة نسبيا بباقي أرجاء المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح معتدلة القوة من الشرق بجنوب البلاد ومن القطاع الشمالي و أحيانا متقلبة الاتجاه، ضعيفة القوة إلى معتدلة محليا، بباقي الأنحاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 03 و04 درجات بمرتفعات الأطلس و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و11 درجة بكل من الريف، الواجهة المتوسطية، شمال البلاد والسفوح الجنوبية الشرقية، ما بين 08 و15 درجة بالمناطق الوسطى، منطقة سوس، أقصى الجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 14 و20 درجة فيما تبقى من المناطق الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، الهضاب العليا للمنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية، ما بين 15 و22 درجة بكل من الريف، أقصى الشمال الغربي، والماس، السايس، شمال المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، ما بين 22 و29 درجة فيما تبقى من المناطق الشمالية، وسط المملكة، أقصى الجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 27 و34 درجة بمنطقة سوس وبباقي مناطق جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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