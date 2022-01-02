صورة تعبيرية

طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-02 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، مع تكون صقيع محلي.

كما ستتشكل بعض السحب المنخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات جد خفيفة، خلال الليل والصباح، بكل من الواجهة المتوسطية و السواحل الشمالية. فيما ستكون الأجواء صحوة نسبيا بباقي أرجاء المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح معتدلة القوة من الشرق بجنوب البلاد ومن القطاع الشمالي و أحيانا متقلبة الاتجاه، ضعيفة القوة إلى معتدلة محليا، بباقي الأنحاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 03 و04 درجات بمرتفعات الأطلس و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و11 درجة بكل من الريف، الواجهة المتوسطية، شمال البلاد والسفوح الجنوبية الشرقية، ما بين 08 و15 درجة بالمناطق الوسطى، منطقة سوس، أقصى الجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 14 و20 درجة فيما تبقى من المناطق الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، الهضاب العليا للمنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية، ما بين 15 و22 درجة بكل من الريف، أقصى الشمال الغربي، والماس، السايس، شمال المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، ما بين 22 و29 درجة فيما تبقى من المناطق الشمالية، وسط المملكة، أقصى الجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 27 و34 درجة بمنطقة سوس وبباقي مناطق جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : مداهمة محل ل ” التدليك” واعتقال 6 أشخاص بينهم نساء

أكادير : مداهمة محل ل ” التدليك” واعتقال 6…

2022-01-01 / 11:24 مساءً
Photo of رغم المناشدات والمراسلات…أزمة الصيدليات مستمرة بسطات

رغم المناشدات والمراسلات…أزمة الصيدليات مستمرة بسطات

2022-01-01 / 10:17 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم محمد السجلماسي

الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم محمد السجلماسي

2022-01-01 / 10:09 مساءً
Photo of حصري ..جهاز متطور بالسدود القضائية لتحديد هوية الأشخاص المبحوث عنهم ( صور )

حصري ..جهاز متطور بالسدود القضائية لتحديد هوية الأشخاص المبحوث…

2022-01-01 / 6:12 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-01 / 5:44 مساءً
Photo of بمناسبة السنة الجديدة.. آيت الطالب ل”كوادر الصحة”: “شكرا لكم”

بمناسبة السنة الجديدة.. آيت الطالب ل”كوادر الصحة”: “شكرا لكم”

2022-01-01 / 5:14 مساءً
Photo of الرشيدية .. انطلاق فعاليات أول “هاكاثون ” بجهة درعة تافيلالت(فيديو)

الرشيدية .. انطلاق فعاليات أول “هاكاثون ” بجهة درعة…

2022-01-01 / 5:07 مساءً
Photo of تسجيل 2328 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

تسجيل 2328 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

2022-01-01 / 4:47 مساءً
Photo of “أوزون” ومؤسسة “الحاجة زازية” يدعمان كرة السلة بإقليم بنسليمان

“أوزون” ومؤسسة “الحاجة زازية” يدعمان كرة السلة بإقليم بنسليمان

2022-01-01 / 4:43 مساءً
Photo of فضيحة من العيار الثقيل.. حافلات من خردة بلجيكا مضرة للبيئة تجوب شوارع مدينة بركان

فضيحة من العيار الثقيل.. حافلات من خردة بلجيكا مضرة…

2022-01-01 / 4:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق