صورة تعبيرية

باستعمال قطعة قماش.. معتقل بالسجن المحلي تولال2 ينتحر شنقا

2022-01-01 / 5:37 مساءً
20
هبة بريس

أعلنت إدارة السجن المحلي تولال 2 أن سجينا معتقلا بهذه المؤسسة على خلفية قانون مكافحة التطرف والإرهاب أقدم صباح اليوم السبت على الانتحار شنقا داخل غرفته .

وأوضحت المؤسسة السجنية ،في بلاغ لها ، أن “السجين (ع.ر)، المعتقل بهذه المؤسسة على خلفية قانون مكافحة التطرف والإرهاب والمحكوم عليه بعقوبة الإعدام، قد أقدم صباح يومه السبت على الانتحار شنقا داخل غرفته، وذلك باستعمال قطعة قماش وربطها إلى نافذة الغرفة”.

وأضاف المصدر أن السجين كان “يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية، ويتابع علاجه داخل المؤسسة وكذا بالمستشفى الخارجي”.

وسجل المصدر ذاته أنه رغم تدخل طاقم الحراسة والطاقم الطبي التابع للمؤسسة السجنية وتقديم الإسعافات الضرورية للمعني بالأمر، إلا أنه توفي قبل نقله إلى المستشفى الخارجي.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين المذكور، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثور على جثة قرب مؤسسة سجنية بمدينة السمارة..

العثور على جثة قرب مؤسسة سجنية بمدينة السمارة..

2021-12-31 / 11:06 مساءً
Photo of مفجع..القاتل الصامت ينهي حياة 4 أشخاص بطنجة

مفجع..القاتل الصامت ينهي حياة 4 أشخاص بطنجة

2021-12-30 / 8:44 مساءً
Photo of هزة أرضية بقوة 4.0 درجات بإقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4.0 درجات بإقليم الدريوش

2021-12-30 / 6:06 مساءً
Photo of سقطا من أعلى الجبل بسبب “الجليد”.. وفاة شخصين بتوبقال

سقطا من أعلى الجبل بسبب “الجليد”.. وفاة شخصين بتوبقال

2021-12-30 / 9:45 صباحًا
Photo of العثور على جثة طفلة معاقة يستنفر أمن مكناس والسلطات المحلية.

العثور على جثة طفلة معاقة يستنفر أمن مكناس والسلطات…

2021-12-29 / 10:36 مساءً
Photo of تسرب الغاز من نظام تدفئة يتسبب في انفجار قوي وسط مدينة طنجة

تسرب الغاز من نظام تدفئة يتسبب في انفجار قوي…

2021-12-29 / 7:49 مساءً
Photo of وجدة .. عضات كلبين تصيب طفلا بجروح غائرة

وجدة .. عضات كلبين تصيب طفلا بجروح غائرة

2021-12-29 / 6:53 مساءً
Photo of 23 قتيلا و2066 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

23 قتيلا و2066 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال…

2021-12-28 / 5:40 مساءً
Photo of خلاف بين الجيران ينتهي بجريمة قتل باقليم سيدي بنور.. والدرك يعتقل 4 أشخاص

خلاف بين الجيران ينتهي بجريمة قتل باقليم سيدي بنور..…

2021-12-28 / 11:46 صباحًا
Photo of تطوان ..السلطات تهدم منازل عشوائية بنيت بطريقة غير قانونية (صور)

تطوان ..السلطات تهدم منازل عشوائية بنيت بطريقة غير قانونية…

2021-12-27 / 8:43 مساءً

‫20 تعليقات

  1. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي قتل النفس بغير حق إن الانتحار حرمه الله في ديننا الحنيف مبني على الأخلاق الحميدة…

  3. هناك من وراء الانتحار شيئا ما غامضا لأن كيف يعقل على مختل عقليا ان تتركه الإدارة السجنية بدون مراقبة مشددة عليه بالاخص ان حكم عليه بتهمة الإرهاب والتطرف……..

  12. دائما أصحاب النفوذ البورجوازية تدفع بهؤلاء البسطاء ويستغلون فقرهم ولا يظهرون في الصورة … وهؤلاء البسطاء يؤدون الثمن بحاتهم لاحولة ولاقوة الا بالله العلي…..

  14. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.. العذاب داخل السجن هو من أدى به الى الانتحار. حتى لايستمر في العذاب الذي يتلقاه من طرف السلطات السجنية …ففظل الانتحار ….حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  15. أنا لا اتوقع ان يكون انتحاره سببه هو مرضه النفسي وإنما على ما أظن الام مشكوك في أمره ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  18. أنا متؤكدة أن وراء ذالك خطة طاكتيكية مدبرة لهذا الإرهابي المتطرف والأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  20. هذآ لايعتبر قتل النفس بغير حق وإنما قتلها بدون شعور لأنه مريض نفسي كل ما اقول إن لله وإن إليه راجعون يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جناتي…ندعوا له بالمغفرة والرحمة إن الله غفور رحيم..اللهم اغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق