باستعمال قطعة قماش.. معتقل بالسجن المحلي تولال2 ينتحر شنقا
أعلنت إدارة السجن المحلي تولال 2 أن سجينا معتقلا بهذه المؤسسة على خلفية قانون مكافحة التطرف والإرهاب أقدم صباح اليوم السبت على الانتحار شنقا داخل غرفته .
وأوضحت المؤسسة السجنية ،في بلاغ لها ، أن “السجين (ع.ر)، المعتقل بهذه المؤسسة على خلفية قانون مكافحة التطرف والإرهاب والمحكوم عليه بعقوبة الإعدام، قد أقدم صباح يومه السبت على الانتحار شنقا داخل غرفته، وذلك باستعمال قطعة قماش وربطها إلى نافذة الغرفة”.
وأضاف المصدر أن السجين كان “يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية، ويتابع علاجه داخل المؤسسة وكذا بالمستشفى الخارجي”.
وسجل المصدر ذاته أنه رغم تدخل طاقم الحراسة والطاقم الطبي التابع للمؤسسة السجنية وتقديم الإسعافات الضرورية للمعني بالأمر، إلا أنه توفي قبل نقله إلى المستشفى الخارجي.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين المذكور، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.
20 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي قتل النفس بغير حق إن الانتحار حرمه الله في ديننا الحنيف مبني على الأخلاق الحميدة…
لايعقل ان ينتحر بهذه الطريقة ربما على ما أظن أن هناك مؤامرة على قتله والله أعلم…
هناك من وراء الانتحار شيئا ما غامضا لأن كيف يعقل على مختل عقليا ان تتركه الإدارة السجنية بدون مراقبة مشددة عليه بالاخص ان حكم عليه بتهمة الإرهاب والتطرف……..
كل من قام بانتحار داخل المؤسسات السجنية يقولون عليه مختل عقليا يعاني من اضطرابات نفسية هذآ لايدخل في العقل….
الاسغراب لماذا قام بعملية الانتحار بوسائل بسيطة لاتساعده على الانتحار أليس هناك غموض لاندري ما هو….!!!!؟؟؟؟؟؟
ربما ماجعله يقوم بالانتحار أنه ظلم في الحكم متوقع أنه ليس هو من ارتكب جريمة الإرهاب….
اعتقد ان حكمه بالاعدام هو ماجعله ينتحر على العلم أنه مختل عقليا حسبي الله ونعم الوكيل…
نحن في المغرب لايطبق قانون الإعدام .. فلماذا حكم عليه بالاعدام فهذا ظلما في حقه ….
موته في عنق السلطات القضائية لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس إنه كان مظلوما من هذه التهم مما أدى به الى الانتحار بهذة الطريقة…..
الله يأخذ الحق في من كان السبب في انتحاره. حسبي الله ونعم الوكيل..
دائما أصحاب النفوذ البورجوازية تدفع بهؤلاء البسطاء ويستغلون فقرهم ولا يظهرون في الصورة … وهؤلاء البسطاء يؤدون الثمن بحاتهم لاحولة ولاقوة الا بالله العلي…..
ربما العذاب داخل الزنزانة هو من أدى به الى تدهور الحالة النفسية مما جعلته ينتحر لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي…
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.. العذاب داخل السجن هو من أدى به الى الانتحار. حتى لايستمر في العذاب الذي يتلقاه من طرف السلطات السجنية …ففظل الانتحار ….حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
أنا لا اتوقع ان يكون انتحاره سببه هو مرضه النفسي وإنما على ما أظن الام مشكوك في أمره ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما هناك تصفية بينه وبين رئيس الاهاب والله أعلم…
هناك دافع قوي وراء ذالك الانتحار او قاموا باعطاء الرشوة من أجل قتله داخل السجن .وادعوا أنه انتحر ….
أنا متؤكدة أن وراء ذالك خطة طاكتيكية مدبرة لهذا الإرهابي المتطرف والأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أنها مجرد تهمة تهم بها ظلما حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
هذآ لايعتبر قتل النفس بغير حق وإنما قتلها بدون شعور لأنه مريض نفسي كل ما اقول إن لله وإن إليه راجعون يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جناتي…ندعوا له بالمغفرة والرحمة إن الله غفور رحيم..اللهم اغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين….