بطاقة السائق المهني.. تمديد أجل التسجيل حتى يونيو 2022

هبة بريس

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم السبت، عن تمديد أجل تسجيل السائقين الراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني إلى غاية 30 يونيو 2022.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن تم اتخاد هذا الإجراء “نظرا للعدد الكبير للمقبلين على التكوين للحصول على بطاقة السائق المهني، وكذا الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كورونا التي أثرت على السير العادي لهذه العملية”.

وعليه، فإن الوزارة تهيب بكافة السائقين المهنيين، الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، الانخراط في هذه العملية عبر التسجيل بإحدى مؤسسات التكوين.

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