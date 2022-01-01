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تعبئة أمنية استثنائية لتأمين ليلة رأس السنة بالرشيدية (فيديو)

2022-01-01 / 3:39 مساءً
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هبة بريس - الرشيدية

عبأت المصالح الأمنية للأمن الجهوي بالرشيدية، مع حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، جميع عناصرها المختلفة، من أجل ضمان السير العادي للطرقات وتعزيز استتباب الأمن في مدينة الرشيدية ومناطق نفوذ هذه المصالح.

وسهرت هذه المصالح، بشكل دقيق، على تطبيق القوانين المعمول بها وضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم في ليلة رأس السنة، في سياق المجهودات المبذولة طوال السنة لحفظ الأمن وسلامة وممتلكات المواطنين.

وتأتي هذه المجهودات بعد أن كثفت مصالح الأمن الجهوي بالرشيدية مبادراتها الاستباقية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات بمختلف محاور المدينة، في إطار التدابير المعمول بها، لاسيما في ظل الظرفية المرتبطة بكوفيد-19.

و بلورت المصالح الأمنية الجهوية بالرشيدية خارطة طريق أمنية متعددة الأوجه، تقوم على تأطير أفضل للمدينة ومناطق نفوذ الأمن الجهوي بهدف، على الخصوص، صون سلامة الأشخاص وممتلكاتهم، والتنزيل الدقيق لكل الإجراءات الوقائية والتدخل في الوقت المناسب.

وقد انتشرت قوات الأمن في جميع المحاور الطرقية والأماكن الكبرى في مدينة الرشيدية، وانتصبت العديد من السدود القضائية والإدارية ونقاط المراقبة بمداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسية، مع القيام بعمليات تفتيش السيارات المشبوهة وتنقيط والتحقق من هويات مستعملي الطريق.

وجرى خلال ليلة رأس السنة تكثيف دوريات المراقبة بمختلف شوارع وأحياء المدينة من أجل الحيلولة دون وقوع جرائم وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والوافدين على المنطقة.

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