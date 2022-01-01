مايا دبيش تعلن دخولها القفص الذهبي

نجلاء مزيان: هبة بريس

موازاة و وجودها بالديار الأمريكية، أعلنت الراقصة الاستعراضية مايا دبيش زواجها من مصمم الرقصات إبراهيم رشيقي.

و نشرت مايا دبيش صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، مرفوقة بالتعليق التالي: “رسميا.. السيدة رشيقي”.

و بدوره “إبراهيم رشيقي” أكد الخبر عبر نفس المنصة قائلا :” زواج مافيهش اللعب، ماما و خواتي فخبارهم و كيبغيو مايا بزاف، و الباقي لا يهمني”.

و فور إعلانها الخبر تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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