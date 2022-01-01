“فلوسنا سالاو ومستقبلنا في خطر”.. مغاربة عالقون بالخارج يستنجدون

هبة بريس - الرباط

وجه عدد من المغاربة العالقين بمجموعة من دول العالم، نداءات جديدة للجهات المعنية لتنظيم رحلات استثنائية وتمكينهم من الدخول لأرض الوطن.

وأكد عدد من المغاربة العالقين بالخارج، في حديث مع هبة بريس، أن مصيرهم بات مجهولا بسبب إفلاسهم وتشردهم بالدول العالقين بها، دون تدخل أو مساعدة من الجهات المعنية.

وأضاف ذات المتحدثين، أنهم اضطروا للسفر خارج أرض الوطن لأسباب ملحة “عمل، تطبيب، دراسة”، غير أنهم صدموا بالقرار المفاجئ للسلطات بإغلاق الحدود كما ليتمكنوا من العودة في الرحلات الاستثنائية، ما أدى الى تشردهم بالخارج.

وتابع المغاربة العالقون، أن عددا منهم تركوا أسرهم وأبنائهم دون معيل، كما أن بعضهم انتهت مدد عطلهم وأصبحوا مطالبين بالعودة لوظائفهم غير أن قرار السلطات جعل مستقبلهم في خطر ومصيرهم مجهول.

وطالب المغاربة الجهات المعنية بالتدخل العاجل والنظر في وضعياتهم والعمل على إعادتهم وفق أي شروط الى أرض الوطن في أقرب الاجال.

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