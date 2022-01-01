بركان.. تسليم 22 حافلة لتأمين النقل المدرسي بالجماعات الترابية للإقليم

هبة بريس: وجدة

تم صباح اليوم السبت فاتح يناير 2022 و بشراكة مع مجلس جهة الشرق و الجماعات الترابية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعية الإقليمية لتطوير و تعميم التعليم، حفل تعزيز أسطول النقل المدرسي ببركان ب 22 حافلة، بما فيها حافلتين لذوي الإحتياجات الخاصة و 04 حافلات من الحجم الكبير، وكلها مجهزة بكاميرات، شاشات واجهزة تحديد المواقع.

وبلغ عدد الحافلات الذي سيؤمن خدمة النقل المدرسي برسم الموسم الحالي62 حافلة، حيث سيمكن هذا الاسطول من مواصلة محاربة ظاهرة الهدر المدرسي وتنزيل برامج الدعم التربوي و التوجيه التربوي والمساهمة في تعميم التعليم الأولي وتجويده.

حفل التسليم ترأسه عامل إقليم بركان، رئيس المجلس الإقليمي وممثل عن جهة الشرق ورؤساء الجماعات الترابية.

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