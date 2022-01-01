إسرائيل: لدينا قدرات لا يمكن للعالم تخيلها

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن بلاده لديها قدرات لا يتخليها العالم لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشددا على أن “إسرائيل لن تنتظر الإذن من أحد للدفاع عن أمنها”.

وقال لابيد، في مقابلة تلفزيونية نشرت مضمونها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن “إسرائيل لديها قدرات حيث العالم وحتى الخبراء، لا يستطيعون تخيلها”، مؤكدا أن “إسرائيل يمكن أن تهاجم إيران إذا لزم الأمر دون إبلاغ الإدارة الأمريكية”.

وبشأن محادثات فيينا، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي، أن “المفاوضين لم يستسلموا بعد لمطالب إيران”، مضيفًا أن “إسرائيل ليست ضد اتفاق جيد، ولكن فقط ضد اتفاق خاطئ”.

وأشار إلى أن إسرائيل قدمت معلومات للقوى العالمية بأن الإيرانيين يكذبون بشأن برنامجهم النووي.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0