ليلة رأس السنة بالعيون.. إنزال كبير للسلطات الأمنية والمحلية

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أنه على غرار باقي الجهات والأقاليم بالمملكة المغربية، اتخذت ولاية أمن الجهات الجنوبية الثلات، إجراءات أمنية مكثفة ومشددة بمناسبة ليلة احتفالات رأس السنة، حيث باشرت تعزيز تواجدها بمختلف الشوارع والطرقات، والأحياء بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية.

هذه الإجراءات المكثفة، تأتي في إطار تعليمات والي أمن العيون السيد حسن ابو الذهب، والتي تنص على ضرورة التغطية الأمنية لجميع شوارع المدينة، عبر نشر وتوزيع دوريات الشرطة القضائية، والعمومية وكذا شرطة المرور، بمختلف المدارات المتواجدة بالمدينة، من أجل تطويق جميع مداخلها ومخارجها، كما أن ولاية أمن العيون رفعت من درجة تأهبها، خصوصا بعد تعزيز الأحياء البعيدة بفرقة مكافحة العصابات التي انتشرت، بحي العودة، حي 84، والحشيشة سوق الجمال، ومناطق أخرى بعيدة عن وسط المدينة.

وتشارك في هذه العمليات الأمنية، التي بدأت أطوارها منذ يوم أمس الجمعة، وإلى غاية الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، السلطات المحلية وكذا مختلف الفرق الأمنية بما فيها الفرق الخاصة المجهزة بأحدث التجهيزات، وعناصر التدخل السريع والوحدة المتنقلة للتدخلات، إلى جانب عناصر شرطة المرور التي كانت تراقب حركة السير والجولان داخل المجال الحضاري، وغيرها من الفرق الأمنية التي كانت تقوم بجولات بمعية السلطات المحلية بمختلف الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية.

وحسب شهود عيان، الذين أكدوا ل هبة بريس، أن العشرات من العناصر الأمنية المنتمية لمختلف الفرق، والمصالح بمقر ولاية أمن العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية قد تجمعت منذ عشية أمس الجمعة، في أفق إنتشارها بمختلف الشوارع بالمدينة، خصوصا داخل المناطق التي تعرف كثافة سكانية وبعيدة عن وسط المدينة، للحيلولة دون خرق التدابير المعلن عنها من طرف الحكومة.

حيث شهدت المدينة حملات أمنية واسعة بالموازاة مع التأهب و الانتشار الأمني المكثف، من أجل محاربة مختلف الظواهر الإجرامية التي تتنامى بشكل ملفت ليلة رأس السنة، بفعل الإقبال على المخدرات والخمور كشكل من أشكال الاحتفال والتي تتسبب في مشاكل وأفعال إجرامية تسعى مصالح الأمن لتفاديها ومحاربتها عبر تدخلات إستباقية من خلال التواجد الأمني المكثف، بمختلف الأحياء و الشوارع حتى يكونوا أقرب للمواطنين والمواطنات حفاظا على سلامتهم و على النظام العام.

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