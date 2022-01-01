الكاف يعتمد خريطة المغرب كاملة في كأس إفريقيا

هبة بريس - الرباط

في صفعة جديدة للانفصاليين وأعداء الوحدة الترابية، اعتمدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم خريطة المغرب كاملة في كأس افريقيا للأمم.

ونشرت الكونفدرالية، خريطة الدول الأعضاء المشاركة في كأس إفريقيا للأمم ضمنها المملكة المغربية كاملة.

ويشارك المنتخب المغربي، في كأس افريقيا للأمم المنظم بدولة الكاميرون، بين التاسع من يناير إلى السادس من فبراير 2022.

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