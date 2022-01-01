الكاف يعتمد خريطة المغرب كاملة في كأس إفريقيا
هبة بريس - الرباط
في صفعة جديدة للانفصاليين وأعداء الوحدة الترابية، اعتمدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم خريطة المغرب كاملة في كأس افريقيا للأمم.
ونشرت الكونفدرالية، خريطة الدول الأعضاء المشاركة في كأس إفريقيا للأمم ضمنها المملكة المغربية كاملة.
ويشارك المنتخب المغربي، في كأس افريقيا للأمم المنظم بدولة الكاميرون، بين التاسع من يناير إلى السادس من فبراير 2022.
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2 تعليقات
يعد هذا انتصارا كبيرا لقضيتنا الوطنية الاولى الصحراء المغربية وضربة قاضية للنظام الجزاىري المعزول ونجاح كبير للدبلوماسية المغربية وكانت السنة التي ودعناها حافلة بالنجاحات والتقدم الكبير الذي احرزه المغرب في ملف الصحراء المغربية على الساحة الدولية لكون اغلبية الدول الصديقة والشقيقة فتحت قنصلياتها بالاقاليم الجنوبية ومنها من اعترف بصحراىنا المغربية انها نعم السنة ونعم النجاحات
قبل كان المغرب الكبير والأن الغرب صغير