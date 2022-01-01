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الصحة العالمية: نأمل في القضاء على “كوفيد-19” خلال 2022

2022-01-01 / 10:02 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أمله في القضاء على وباء فيروس كورونا خلال عام 2022، بشرط أن تعمل الدول معا لاحتواء انتشاره.

وحذر غيبريسوس في بيان له بمناسبة العام الجديد من “تكديس اللقاحات” بكميات تفوق حاجة الدول.

وتأتي هذه التصريحات بعد مرور عامين على إبلاغ منظمة الصحة العالمية لأول مرة عن حالات لنوع غير معروف من الالتهاب الرئوي في الصين.

وأشار غيبريسوس إلى توفر المزيد من الأدوات الآن للتعامل مع كوفيد-19، لكنه حذر من أن استمرار اللامساواة في توزيع اللقاحات يزيد من مخاطر تطور الفيروس.

وقال غيبريسوس إن “تكديس اللقاحات من جانب بعض الدول أدى إلى تقويض المساواة وخلق الظروف المثالية لظهور متحور أوميكرون، وكلما طالت فترة اللامساواة، زادت مخاطر تطور الفيروس بطرق لا يمكننا منعها أو التنبؤ بها”. وأضاف “إذا قضينا على انعدام المساواة، نقضي على الجائحة”.

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