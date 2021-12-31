مطاردة هوليودية ..فرقة خاصة من الدرك تلقي القبض على “سفاح بودربالة “

2021-12-31 / 11:49 مساءً
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هبة بريس – الرباط

تمكنت فرقة خاصة تابعة للدرك الملكي بالحاجب ، من اعتقال “سفاح “بودربالة الذي قتل شابين وترك وراءه علامات استفهام بخصوص دوافع واسباب الجريمة التي اهتزت على وقعها ساكنة المنطقة قبل أيام .

وبحسب مصادر ، فقد جرى توقيف الجاني عقب مطاردة هوليودية نفذتها عناصر تابعة لفرقة خاصة من درك الحاجب ، على مستوى حي سيدي بوزكري بمدينة مكناس .

جدير بالذكر ان المشتبه فيه الذي جرى اعتقاله يبلغ من العمر 27 سنة،كان قد أقدم نهاية الأسبوع الماضي على قتل شابين بطريقة وحشية داخل ورش بناء مركز اجتماعي بمنطقة بودربالة.

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‫2 تعليقات

  1. انا اتساءل هل سيعدم هذا المجرم ام انه سيكافا على جريمتم بالراحة فى السجن مع الاك والشرب والمبيت مجانا على حساب ضرائب المواطن المغربى اعتد جازما انه سيكافا وسيرتاح فى السجن لسنين ثم يطلق سراحه وقد يعاود فعلته لو كان يعلم انه اذاقتل سيقتل ماكان ليرتكب جريمته اذن هذا يشجع على المزيد من الجرائم حسبنا الله ونعم الوكيل

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