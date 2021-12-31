مطاردة هوليودية ..فرقة خاصة من الدرك تلقي القبض على “سفاح بودربالة “

2021-12-31 / 11:49 مساءً
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هبة بريس – الرباط

تمكنت فرقة خاصة تابعة للدرك الملكي بالحاجب ، من اعتقال “سفاح “بودربالة الذي قتل شابين وترك وراءه علامات استفهام بخصوص دوافع واسباب الجريمة التي اهتزت على وقعها ساكنة المنطقة قبل أيام .

وبحسب مصادر ، فقد جرى توقيف الجاني عقب مطاردة هوليودية نفذتها عناصر تابعة لفرقة خاصة من درك الحاجب ، على مستوى حي سيدي بوزكري بمدينة مكناس .

جدير بالذكر ان المشتبه فيه الذي جرى اعتقاله يبلغ من العمر 27 سنة،كان قد أقدم نهاية الأسبوع الماضي على قتل شابين بطريقة وحشية داخل ورش بناء مركز اجتماعي بمنطقة بودربالة.

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