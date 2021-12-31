سيارة اسعاف

العثور على جثة قرب مؤسسة سجنية بمدينة السمارة..

2021-12-31 / 11:06 مساءً
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هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن مصالح الدرك الملكي بمدينة السمارة، قد فتحت تحقيقا أوليا صباح اليوم الجمعة، لأجل تحديد ظروف وملابسات العثور على جثة، في مراحل متقدمة من التحلل تعود لشخص عثر عليها خلف السجن المحلي بنفس المدينة حسب المصادر ذاتها.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى هبة بريس، التي أكدت أن الهالك كان يعاني من اضطرابات نفسية، قبل أن يتم العثور عليه صباح اليوم جثة هامدة وفي درجة متقدمة من التحلل.

وفور إشعارها بالنازلة، هرعت السلطات المحلية وعناصر من الدرك الملكي إلى مكان الحادث، حيث أشرفت على عملية نقل الجثة نحو مستودع الأموات بمستشفى السمارة، في انتظار عرضها على التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، تنفيذا لتعليمات وكيل جلالة الملك

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