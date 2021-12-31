طرفاية.. إحباط محاولتين للهجرة السرية

هبة بريس _ الرباط

تمكنت المصالح الأمنية بإقليم طرفاية، يومي الخميس والجمعة، من إحباط محاولتين للهجرة السرية وإيقاف مجموعة من الأشخاص، وحجز المعدات المستعملة خلال هاتين المحاولتين لعبور البحر نحو جزر الكناري.

وحسب السلطات المحلية فقد مكنت العملية الأولى، التي تم تنفيذها أمس الخميس، شمال مدينة طرفاية، من إيقاف 3 نساء وطفل، ضمن مجموعة من المهاجرين الذين لاذوا بالفرار، فضلا عن حجز قارب مطاطي، ومحرك، وأربعة براميل من البنزين.

أما المحاولة الثانية التي أجهضتها السلطات، صباح اليوم الجمعة، بشاطئ “بوسروال” (بالقرب من أخفنير)، فقد مكنت من حجز قارب مطاطي و06 براميل من البنزين ومحرك.

يذكر أن المصالح الأمنية كثفت، خلال الأشهر الأخيرة، من عملياتها لمكافحة الهجرة السرية على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، مما مكنها من إيقاف العديد من المرشحين للهجرة السرية، وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر

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