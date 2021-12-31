ألمانيا تلغي خطط منح مؤرخ إسرائيلي إحدى أرفع جوائزها

هبة بريس _ الرباط

تخلت الحكومة الألمانية عن خطط منح أعلى وسام شرف في البلاد لمؤرخ إسرائيلي وسط انتقادات لكتاباته حول الإبادة الجماعية في البوسنة.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الجمعة بأن وزارة الخارجية سحبت ترشيحها لجدعون غرايف لنيل وسام الاستحقاق الألماني.

ونشرت بوابة الأخبار البوسنية “كليكس دوت بي إيه” القرار لأول مرة، مستشهدة برسالة أرسلها مسؤولون ألمان إلى مؤرخ مقيم في ألمانيا.

وكان غرايف عضوا بلجنة دولية من المؤرخين نشروا في يونيو الماضي تقريرا مطولا جاء فيه أن قتل الآلاف من المسلمين في سريبرينيتشا عام 1995 لا يعتبر إبادة جماعية.

والتقرير، الذي كلف زعيم صرب البوسنة المتشدد ميلوراد دوديك بوضعه، مرفوض على نطاق واسع من كثير من المؤرخين.

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