تعددت الأسباب و المصير واحد…طلاق المشاهير المغاربة في سنة 2021

نجلاء مزيان: هبة بريس

تصدرت أخبار المشاهير المغاربة وحياتهم الخاصة عناوين الصحف خلال سنة 2021، من حفلات زواج الى انفصالات وفضائح ووفيات مأساوية.

و شهدت هذه السنة الاستثنائية، العديد من حالات طلاق المشاهير أبرزها ترك صدمة لدى الجمهور و المتتبع المغربي بشكل عام.

بداية الحديث مع الثنائي سحر الصديقي و منصف مالزي، فبعد سنوات من الحب الذي أثمر عن طفلة وحيدة، أعلنت الفنانة المغربية انفصالها عن المخرج المغربي مخلفة ورائها مجموعة من التساؤلات.

و في هذا الصدد حاول مجموعة من أصدقائهم الفنانين التدخل بينهم، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل أمام قرار و إصرار سحر الصديقي على الطلاق لمجموعة من الأسباب، التي فضلت عدم الكشف عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.

أنس الباز و سارة فلورنسا

لطالما حرص الثنائي على إظهار مدى التفاهم الذي بينهما بمنصات التواصل الاجتماعي، فالبرغم من الأزمة العصيبة التي مرا بها بسبب وفاة مولودتها إلا أنهما حرصا على نشر الطاقة الإيجابية و كذا تقاسم صورهما و اخبارهما مع متابعيها.

خبر إنفصالهما لم يكن سبب الضجة التي أحدثها، بل نشر الغسيل من الطرفين هو من خلف طابع من الاستغراب لدى الجمهور المغربي الذي أعرب عنه عبر التعاليق بمنصات التواصل.

سارة أبو جاد و عبد الله أبو جاد

فبعد 4 سنوات من الزواج، أعلن الثنائي خبر انفصالهما بطريقة ودية و مرضية للطرفين، ليعلن بعد أشهر قليلة عبد الله عن ارتباطه مجددا من فتاة تدعى سارة، الأمر الذي جعله يتعرض لسيل من الإنتقادات اللاذعة.

جدل من جديد هذه المرة، لكن ليس بسبب ارتباط “سيد رجال” و إنما بسبب نشره و تقاسمه حياته الخاصة و اللحظات الحميمية التي تجمعه وزوجته مع الملأ، غير مباليا بالانتقاذات و التعاليق السلبية.

نرجس الحلاق و مهدي فولان

عمد الثنائي على مدار سنوات، إلى عدم نشر أي صورة تجمعهما أو معلومة تفيد ارتباطهما، فبالرغم من ولادة نرجس الحلاق إلا أنها ظلت متحفظة عن هوية والد طفلتها، لكن لا شىء يبقى على حاله، فبسبب لحظة غضب خرجت الأخيرة عبر مقطع فيديو لتكشف عن انفصالها من زوجها و تفاصيل مثيرة تتعلق بحياتها الخاصة.

تعاطف كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و حملات لمساندتها جعلت فولان يخرج عن صمته و يؤكد ارتباطه بنرجس و كذا أبوته لطفلته الوحيدة “فنة”.

نجاة الرجوي و نبيل عبيد

تداول مجموعة من النشطاء خبر انفصال الفنانة نجاة الرجوي من شقيق الفنانة زينب عبيد، إلا أن الأخيرين التزما الصمت لأشهر طويلة، ليكسر “عبيد” هذا الصمت بتدوينة أثارت الجدل على إثر تعليقه على متابعة نجاة له بموقع انستقرام، مبديا ردة فعل غير متوقعة.

و بالرغم من محاولته استفزاز نجاة عبر توعده اللجوء إلى البث المباشر لفضح المستور ، إلا أنها فضلت استعمال سياسة الأذن الصماء، و التركيز على مسارها العملي و أهدافها المستقبلية.

حمزة الفيلالي و هند العلمي

بطريقة رضائية بين الطرفين و وسط صمت و تكتم شديدين تم طلاق الكوميدي و منشط البرامج حمزة الفيلالي و هند العلمي.

طلاق الثنائي لم يمنع حمزة الفيلالي من تحمل جميع أعباء منزله و مسؤوليته كأب، بالإضافة إلى الاحتفاظ على استمرار العلاقة الطيبة بينه و بين أم بناته.

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