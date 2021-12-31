كورونا.. ولاية جهة البيضاء تدعو إلى حث العاملين على الاشتغال عن بعد

2021-12-31 / 10:00 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أهابت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات بجميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات ومقاولات وشركات القطاع العام والخاص على مستوى الجهة، حث العاملين بها على الاشتغال عن بعد، كلما توفرت الإمكانات لذلك.

وأوضحت الولاية في بلاغ أنه هذا الأمر يأتي في إطار الإجراءات الرامية إلى مواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية في ظل تزايد عدد المصابين بمتحورات هذا الفيروس، وسعيا إلى تعزيز الجهود الهادفة للتصدي لهذه الجائحة بما يمكن من الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.

وجددت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات في بلاغها تذكير كافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات ومقاولات وشركات القطاع العام والخاص المتواجدة بتراب جهة الدار البيضاء – سطات بضرورة الالتزام بكافة التدابير المقررة في شأن وجوب التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج مقرات العمل ووحدات الإنتاج، والسهر على استكمال تلقيح موظفيها والعاملين بها واحترام الإجراءات الوقائية بكافة المرافق الإدارية والوحدات الإنتاجية والاستمرار في اتخاذ الاحتياطات والاحترازات اللازمة من قبيل استعمال الكمامات بالشكل السليم وتوفير وسائل ومواد التعقيم والتباعد الجسدي.

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