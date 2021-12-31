شرطي يطلق الرصاص لإيقاف مروّجي مخدرات وشلّ حركة كلب شرس

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة العاملة بدائرة البطحاء بمنطقة أمن فاس المدينة، مساء اليوم الجمعة، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 21 و37 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في الحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتعريض سلامة موظفي الشرطة لمحاولة اعتداء خطير بسبب تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ضابط شرطة اضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصتين لتحييد ودفع الخطر الناجم عن الكلب الذي تم تحريضه، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيهما وهما في حالة تلبس بحيازة 274 قرص مهلوس من بينها 40 قرص من مخدر الاكستازي، فضلا عن حجز 15 كبسولة تضم مسحوقا أبيض يشتبه في كونه مخدر الكوكايين.

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